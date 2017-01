POL-VIE: Grefrath: Sturz oder Angriff auf dem Heimweg?

Grefrath: (ots) - Die Ermittler des KK Ost konnten diese Frage bei den Ermittlungen in dieser Woche noch nicht klären und bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe: In der Nacht zum So. 08.01.2017, die als "Glatteisnacht" vielen noch in Erinnerung sein dürfte, war ein 36 Jahre alter Grefrather um 04:35 Uhr von einer Diskothek auf der Ostumgehung über die Stadionstraße Richtung Deversdonk zu Fuß unterwegs. Auf diesem Weg hatte er sich erhebliche Kopfverletzungen zugezogen, erreichte jedoch seine Wohnung und legte sich dort schlafen. Aufmerksame Nachbarn entdeckten die Blutspuren im Treppenhaus und informierten die Polizei, die den Mann schlafend im Bett vorfand. Der Verletzte selber hatte keine Erinnerungen an ein Sturzgeschehen. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus suchte der Grefrather die Kriminalpolizei in Kempen auf. Er erinnerte sich, nach dem Diskothekenbesuch vor dem Eingang auf seinen Freund gewartet zu haben, der mit ihm zusammen den Heimweg antreten wollte. Ein Zeuge hatte allerdings beobachtet, dass er mit einem bislang unbekannten Mann mitgegangen sei, den er draußen getroffen hatte. Daran konnte sich der Grefrather aber selber nicht mehr erinnern. Es steht fest, dass der Freund über Handy in der Nacht noch mehrfach vergeblich versucht hatte, Kontakt zu dem 36-jährigen aufzunehmen. Etwa ab Parkplatz Hallenbad/Grundschule befanden sich auf dem Gehweg Stadionstraße Blutspuren, so dass es möglicherweise dort zu dem Vorfall gekommen war, der zur Verletzung des Grefrathers geführt hatten. Die Kripo fragt: Gibt es Zeugen eines derartigen Sturzgeschehens oder einer Auseinandersetzung? Hat jemand einen Mann im Bereich zwischen Ostumgehung, Stadionstraße und Deversdonk früh morgens zwischen 04:30 und 05:30 gesehen, der dort zu Fuß unterwegs war? Der 36-jährige dürfte aufgrund seiner Größe, etwa 190 cm und kräftigen Statur vielleicht aufgefallen sein. Er war mit einer hellgrauen Mütze, einer Jeanshose und einer dicken, dunkelblauen Daunenjacke mit Kapuze bekleidet. Insbesondere der Begleiter, der mit dem Grefrather gemeinsam von der Diskothek aus weggegangen sind, könnten hilfreiche Hinweise geben. Er soll sich bitte bei der Polizei melden. Hat jemand an der Diskothek beobachtet, mit wem der Grefrather seinen Heimweg angetreten hat? Hinweise bitte an das KK Ost unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (63)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell