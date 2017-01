POL-VIE: Nettetal: Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Nettetal (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Landstraße in Nettetal- Hinsbeck ein. An der Rückseite des Hauses hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in Haus. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (62)

