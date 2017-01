POL-VIE: Viersen: Wohnungseinbrecher kamen in den Abendstunden

Viersen (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses auf der Nettetaler Straße in Viersen Boisheim nutzten Wohnungseinbrecher am Donnerstag aus, um in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 22:00 Uhr einzubrechen. Der oder die Täter stiegen auf ein Vordach, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (60)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell