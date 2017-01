POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Rohnbau

Nettetal-Lobberich (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 15:45 Uhr und Donnerstag, 07:45 Uhr brachen Unbekannte in einen Rohbau auf der Karl-Reulen-Straße in Nettetal-Lobberich ein. Mit brachialer Gewalt öffneten sie einen Materialraum und stahlen Baugeräte und Kabel. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge richten Sie bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (59)

