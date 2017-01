POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in Gaststätte

Brüggen-Bracht (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Ungekannte in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr in eine Gaststätte auf der Kaldenkirchener Straße in Brüggen-Bracht ein. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Keller und stahlen aus dem Gaststättenbereich Sparklubkästen mit Bargeld. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erbittet die Kripo Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 /wg (58)

