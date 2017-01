POL-VIE: Brüggen: Eine leicht verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Brüggen (ots) - Am Mittwochabend, 11.01.2017, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der Brachter Straße in Brüggen ein Verkehrsunfall. Eine dunkel gekleidete 85-jährige Fußgängerin aus Brüggen überquerte in Genholt die Brachter Straße. Eine 43-jährige Nettetalerin, die in Richtung Bracht mit ihrem Pkw fuhr, erkannte die Fußgängerin erst spät. Dadurch, dass die Pkw-Fahrerin mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war und sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte sie einen folgenschweren Zusammenstoß verhindern. Der Pkw berührte die Seniorin lediglich leicht. Die Fußgängerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Mit einem Krankenwagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter wieder verlassen konnte. Die Polizei rät insbesondere Fußgängern, in der dunklen Jahreszeit für gute, eigene Sichtbarkeit zu sorgen. Tragen sie nach Möglichkeit helle oder sogar reflektierende Kleidung. Benutzen Sie bei Regen auch entsprechend helle oder reflektierende Regenschirme, damit andere Verkehrsteilnehmer Sie besser bemerken. Sicherheit durch Sichtbarkeit!/ uh (56)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell