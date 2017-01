POL-VIE: Viersen-Sittard: Tageswohnungseinbruch

Viersen-Sittard (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2017, zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr, hebelten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses auf dem Rade Weg in Viersen-Sittard auf. Der oder die Täter durchsuchten im Haus alle Räumlichkeiten. Noch steht nicht fest, was gestohlen wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. / uh (54)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell