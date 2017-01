POL-VIE: Viersen-Süchteln: Wohnungseinbrecher stehlen Geld

Viersen-Süchteln (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, drangen Unbekannte in die Wohnung einer Seniorin auf der der Grefrather-Straße in Viersen ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (52)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell