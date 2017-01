POL-VIE: Willich-Wekeln: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Willich (ots) - In ein Haus auf der Günselstraße in Willich brachen Unbekannte am Dienstag, 10.02.2017 ein. Der oder die Täter hebelten in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo Viersen unter der Nummer 02162-377-0 /wg (51)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell