POL-VIE: Tönisvorst: Einbrecher stehlen Tresor

Tönisvorst (ots) - In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Fitnesscenter auf dem Maysweg in Tönisvorst ein. Zwischen 23:00 Uhr und 06:30 Uhr gelangen die Täter vermutlich durch eine Feuerschutztür in das Studio und entwendeten aus einem Schrank einen Möbeltresor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (50)

