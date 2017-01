POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Diebstahl einer Geldbörse auf dem Supermarktparkplatz

Tönisvorst-St. Tönis: (ots) - Eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren und mehreren Debitkarten erbeuteten zwei Männer auf dem Nettoparkplatz Vorster Straße. Eine 49-jährige Tönisvorsterin war am Montag, um 14:50 Uhr, damit beschäftigt, ihre Einkäufe in ihr Auto zu laden. Dafür hatte sie beide Türen ihres Fahrzeugs geöffnet. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre Einkaufstasche mit Geldbörse. Von vorne näherten sich zwei dunkelhaarige, dunkel gekleidete Männer und schlängelten sich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Einer lehnte die Tür des Fahrzeugs etwas an und griff dann nach der Geldbörse. Die beiden Männer entfernten sich in verschiedene Richtungen unerkannt. Die Kripo bittet um Hinweise von Kunden, die die Situation auf dem Parkplatz eventuell beobachtet haben unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei rät: Tragen Sie ihre Wertsachen nach Möglichkeit in den Innentaschen Ihrer Kleidung, um Trickdieben keine Tatgelegenheiten zu geben. Wenn Sie Opfer einer Straftat werden und dies sofort bemerken, dann stellen Sie durch lautes Rufen Öffentlichkeit her, damit Unbeteiligte auf die Situation aufmerksam werden und ggf. helfend eingreifen können. Rufen Sie in solchen Fällen auch sofort über die 110 die Polizei, um eine Fahndung nach den Tätern zu ermöglichen./ah (49)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell