POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell: (ots) - Vermutlich während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, verschafften sich Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Paul-Therstappen-Straße. Sie gelangten vom Garten aus an die Gebäuderückseite. Hier hebelten sie zwei Türen auf. Vermutlich erbeuteten sie nichts./ah (48)

