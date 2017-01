POL-VIE: Einbruch in der Anne-Frank-Gesamtschule

Viersen (ots) - Unbekannte hebelte während der Weihnachtsferien zwischen 23.12.2016 und Beginn des Schulunterrichtes am 09.01.2017 an einem Fenster und an drei Türen der Anne-Frank-Gesamtschule an der Rahserstraße. Die oder der Täter gelangten auch ins Gebäude stahlen aber offensichtlich nichts./ mikö (45)

