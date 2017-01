POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Viersen-Dülken (ots) - Am Wochenende brachen Ungekannte in eine Werkstatt auf der Heiligenstraße in Viersen Dülken ein. In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu einer Fabrikationshalle. Der oder die unbekannten Täter entwendeten vermutlich ein Laptop und beschädigten die Maschinen der Firma. Es entstand hoher Sachschaden. Auf Grund der Art der Beschädigungen ist zu vermuten, dass sich der oder die Täter über einen längeren Zeitraum in der Werkstatt aufgehalten haben. Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (44)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell