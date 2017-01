POL-VIE: versuchter Tageswohnungseinbruch in Reihenhaus

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Freitag in der Zeit von 16.10 Uhr bis 19.20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Gartentor eines Reihenhauses auf der Straße Niederheide in Willich-Schiefbahn auf. Durch den Garten gelangten sie an die Türe zu der am Haus angebauten Garage und öffneten auch diese gewaltsam. Vermutlich wurden sie von weiteren Tathandlungen durch die Rückkehr eines Bewohners abgehalten und flüchteten ohne Beute. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (38)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell