POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Radlerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst: (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine 75-jährige Radfahrerin aus Tönisvorst beim Sturz auf glatter Fahrbahn. Die Seniorin befuhr am Donnerstag, gegen 13:35 Uhr, den Ginsterweg in Richtung Kniebelstraße. In einer Kurve stürzte sie auf glatter Fahrbahn und musste in stationäre Krankenhausbehandlung gebracht werden./ah (33)

