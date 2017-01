POL-VIE: Nettetal-Breyell: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Nettetal-Breyell: (ots) - Am 11.12.2016, gegen 12:35 Uhr, brannte ein Pkw auf der Straße Lötsch. Schnell war klar, dass das Auto mit Hilfe eines Brandbeschleunigers vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Die Ermittlungen führten die Kripo zu einem 49-jährigen Breyeller. Der Mann war bereits am Tattag im Rahmen der Fahndung von den Einsatzkräften der Polizei kontrolliert worden. Letztendlich gelang es den Ermittlern des KK 1, den Tatverdacht soweit zu konkretisieren, dass sie den Beschuldigten am gestrigen Tag vorläufig festnahmen. Der Mann war geständig. Den polizeibekannten Mann schickte der Haftrichter gestern in Untersuchungshaft./ah (32)

