POL-VIE: Willich: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Willich: (ots) - In unserer Meldung 28 haben wir am 5.1.2017 mit Foto nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Dem Mann wird vorgeworfen, im Oktober 2017 sexuelle Handlungen vor zwei Kindern in der Dusche eines Schwimmbads an sich vorgenommen zu haben.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei den Mann identifizieren. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher zurückgenommen. Weitere Angaben zur Person des Beschuldigten können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlicht werden. Wir werden unaufgefordert nachberichten. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise, die die schnelle Identifizierung ermöglicht haben./ah (31)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell