POL-VIE: Nettetal-Breyell: Aufmerksame Zeugen führen Polizei zu zwei mutmaßlichen Verkehrsrowdies

Nettetal-Breyell: (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die Einsatzkräfte zwei 17 und 19 Jahre alte Nettetaler als Verdächtige einer Verkehrsunfallflucht identifizieren. Der Zeuge schreckte am Donnerstag, gegen 00:13 Uhr, von einem lauten Knall auf. Bei seiner Nachschau sah er, wie zwei junge Männer versuchten, einen auf der Straße Bieth vor eine Mauer gefahrenen Pkw wieder zu starten. Der Zeuge informierte sofort die Polizei und beobachtete die Männer, denen es kurz vor Eintreffen der Beamten gelungen war, das Fahrzeug in Richtung Christian-Rötzel-Allee wegzufahren. Die Beamten trafen auf die beiden Verdächtigen, die den Beamten zu Fuß entgegenkamen. Sie gaben auf Vorhalt zu, in dem Unfallauto gesessen zu haben. Gefahren aber sei ein ihnen flüchtig bekannter Junge, der aber sofort nach dem Unfall, weggelaufen sei. Die Polizei stellte die Oberbekleidung, im Auto gefundene Handys sowie das Auto sicher. Die weiteren Spurenauswertungen und Ermittlungen mögen nun ergeben, wer beim Unfall hinter dem Steuer gesessen hat. Ein ausdrücklicher Dank gilt dem Zeugen./ah (30)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell