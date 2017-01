POL-VIE: Willich: Sexueller Übergriff im Schwimmbad - Öffentlichkeitsfahndung

Das Foto zeigt den Tatverdächtigen Bild-Infos Download

Willich: (ots) - Die Polizei versucht mit anliegendem Foto einen Unbekannten zu identifizieren, dem eine Sexualstraftat vorgeworfen wird. Dank der bewährten, guten Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadbetreiber verfügt die Polizei über ein Foto des Tatverdächtigen. Die Ermittler des KK 1 fragen:

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wir hatten am 24. Oktober berichtet, dass ein älterer Mann sich vor zwei neun und elfjährigen Jungen in der Dusche entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Die Ermittler des KK 1 fragen: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (28)

