POL-VIE: Willich: Unbekannter fotografiert in Umkleidekabine- Öffentlichkeitsfahndung

Willich: (ots) - Die Polizei versucht mit anliegendem Foto einen Unbekannten zu identifizieren, dem vorgeworfen wird, im September 2016 eine Dreizehnjährige in einer Umkleidekabine fotografiert zu haben. Dank der bewährten, guten Zusammenarbeit mit dem Schwimmbadbetreiber verfügt die Polizei über ein Foto des Tatverdächtigen. Die Ermittler des KK 1 fragen: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wir hatten am 5. September mit unserer Meldung 1149 über die Tat berichtet: "160905-Willich: Unbekannter fotografiert in Umkleidekabine" Am Sonntag, 04.09.2016 zwischen 16.05 Uhr und 16.20 Uhr, fotografierte ein Unbekannter in einer Umkleidekabine des Schwimmbades an der Straße "Zum Schwimmbad". Eine Dreizehnjährige ... kleidete sich gerade in ihrer Kabine um, als sie ein Handy bemerkte, das ein Unbekannter unter der Abtrennung zwischen zwei Kabinen her in ihre Richtung hielt. ...Tatverdächtige, die solche Sexualdelikte begehen, tun dies in der Regel nicht nur einmal. Deshalb bittet die Polizei darum, solche Handlungen anzuzeigen und nach Möglichkeit auch Öffentlichkeit herzustellen, damit Zeugen oder Personal des Bades auf die Tatverdächtigen aufmerksam werden und sie entsprechend beschreiben oder gar festhalten können./my (1149)"

Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (27)

