POL-VIE: Schwalmtal: Gute Einbruchsicherung lässt Wohnungseinbrecher draußen stehen

Schwalmtal: (ots) - Trotz erheblicher Mühen gelangten Einbrecher nicht in ein Haus in der Sektion Linde. Die zusätzlich von innen mittels Holzkeil angebrachte Einbruchsicherung schützte die Bewohner vor dem Einbruch in ihre Privatsphäre. Kosten: ein paar Cent für einen Holzkeil. Wirkung wie dargestellt. Fazit: Funktionierender Einbruchschutz muss nicht teuer sein!

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09:30 Uhr, hatten Einbrecher die Tür zur Garage eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Durch den Keller der Garage gelangten sie an eine Verbindungstür, die zum Keller des Hauses führt. Diese war nicht nur verschlossen, sondern auch zusätzlich von innen gesichert. So gelang es den Einbrechern trotz massiver Hebelversuche nicht, in das Haus einzudringen. Sie flüchteten ohne Beute.

Einbruchsschutz funktioniert! Wie es geht, das erfahren Sie bei unseren Gruppenberatungen. Die nächsten Termine sind am 11.01.2017, 18:00 Uhr 25.01.2017 ,18:00 Uhr- Sondertermin!. Bitte melden Sie sich telefonisch an, da das Platzangebot begrenzt ist: Unter der Rufnummer 02162 377-1700 oder 02162 377-1705 oder 02162 377-1730 können Sie sich für die nächste Beratung während der üblichen Bürodienstzeiten anmelden. Bei großem Bedarf wird die Behörde auch gerne Zusatztermine anbieten. Wichtig: Lassen Sie eine Lichtquelle im Haus eingeschaltet, wenn Sie uns zur Gruppenberatung besuchen kommen! Auch Medienvertreter sind herzlich willkommen!/ah (22)

