POL-VIE: Viersen-Süchteln: Festnahme eins verurteilten Betrügers

Viersen-Süchteln: (ots) - 582 Tage Restfreiheitsstrafe muss ein 29-jähriger Mann aus Süchteln noch verbüßen, weil er wegen zigfacher Betrügereien zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Gegen den Mann bestand deswegen ein Haftbefehl. Nach mehreren vergeblichen Versuchen den Gesuchten aufzuspüren, waren Fahnder der Kripo Viersen am Dienstag erfolgreich. Sie nahmen den Gesuchten in der Wohnung einer Bekannten in Süchteln fest. Der Mann hatte vergeblich versucht, sich in der Wohnung zu verstecken. Et ließ sich nach Entdeckung widerstandslos festnehmen./ah (20)

