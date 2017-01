POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Am Dienstagabend, 03.01.2017, gegen 19:00 Uhr, kommt es auf dem Krefelder Weg Ecke Hülser Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 61- jähriger Viersener und seine 60-jährige Beifahrerin aus Viersen fahren mit ihrem Mercedes auf dem Krefelder Weg in Richtung Hülser Straße. An der Eimündung der Hülser Straße will der Viersener Pkw-Fahrer nach links abbiegen und kollidiert im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Krefelders. Durch den Zusammenprall verletzt sich der Fahrer des Mercedes leicht, seine Beifahrerin verletzt sich schwer, sie wird durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Kempen gebracht, wo sie stationär verbleibt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. /uh (19)

