POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: versuchter Tageswohnungseinbruch

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Für Einbrecher, die am Dienstag, 03.01.2017 gegen 17:40 Uhr, auf der Straße Am Blauenstein, versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln, war es Pech, dass die Bewohner zu Hause waren. Durch den Krach an der Terrassentür wurden die Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam und konnten sie verjagen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. / uh (18)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell