POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kellerbrand: Es war Brandstiftung

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots) - Das Feuer, das am 30. Dezember ein Mehrfamilienhaus in Kaldenkirchen zunächst unbewohnbar machte, ist vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden. Die Kripo ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Eine technische Ursache konnten die Ermittler ausschließen. Wir hatten in unserer Meldung 1779 am 30.12. über den Brand berichtet./ah (15)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell