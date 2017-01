POL-VIE: Willich-Wekeln: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Wekeln (ots) - In der Zeit von Freitag, 30.12.2016, 16:00 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 18:30 Uhr brachen unbekannte Täter in Willich-Wekeln, Zum Löhrhof in ein Haus ein. Die Unbekannten hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten in die Räume des Hauses. Die Diebesbeute besteht aus Bargeld und Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /uh (14)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell