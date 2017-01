POL-VIE: Drei verletzte Kinder durch Sylvester-Böller

Viersen (ots) - Am Montag, 2. Januar 2017 spielten zwei 10 und 14jährige Kinder aus Viersen und ein zu Besuch weilendes 13jähriges Kind aus dem Ort Gorxheimtal in Hessen auf dem Abenteuerspielplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen mit einem Sylvester-Böller. Diesen Böller haben sie am Sylvestertag auf der Petersstraße in Viersen zuvor gefunden. Auf dem Spielplatz zündeten sie dann den Böller an der zu kurzen Lunte an. Der Böller explodierte in der Hand des 10jährigen Jungen. Dadurch wurde er an der Hand schwer verletzt und der BGU-Klinik in Duisburg zugeführt. Die beiden übrigen Kinder erlitten leichtere Verletzungen im Gesicht und an den Händen, die ambulant im Allgemeinen Krankenhaus in Viersen ambulant behandelt worden sind. / fd (13)

