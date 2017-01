POL-VIE: Viersen-Dülken: Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungseinbruch und flüchtiger Täter dadurch in der Nachbarschaft vorläufig festgenommen.

Viersen-Dülken (ots) - Am Sonntag, 01.01.2017 gegen 22.10 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar Geräusche aus der Wohnung unter ihm auf der Albert-Einstein-Straße. (siehe Pressemitteilung Nr. 3 vom 01.01.2017). Durch das engagierte Auftreten des Nachbarn wurde nicht nur ein Wohnungseinbruch verhindert, es gelang den am Tatort eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Tatortnähe einen einschlägig als Einbrecher bekannten 35-jährigen Mann vorläufig festzunehmen. Der Mann streitet die Tat ab, jedoch könnten am Tatort festgestellte Fußspuren von seinen Schuhen stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Es zeigt sich, wie wichtig es ist umgehend die Polizei zu informieren, wenn in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Beobachtungen wahrgenommen werden. Nutzen Sie ruhig den Notruf, die 110. Sie ermöglichen es so der Polizei, rechtzeitig vor Ort zu sein und verdächtige Personen zu überprüfen und Sie verhindern möglicherweise eine Tatbegehung. Eine funktionierende, aufmerksame Nachbarschaft ist eine wesentliche Komponente für einen vorbeugenden Einbruchschutz. Schieben Sie also gemeinsam mit der Polizei den Langfingern einen Riegel vor. /uh (10)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell