POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Sprengung einer Telefonzelle

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Neujahrsmorgen gelang es Unbekannten eine Telefonzelle auf der St.-Michael-Straße in Schwalmtal-Waldniel derart zu beschädigen, dass sie den Münzbehälter mit einer unbekannten Menge Bargeld entwenden konnten. Anwohner hatten gegen 01:00 Uhr einen sehr lauten Knall gehört, der über das Silvesterfeuerwerk hinausging. Am Morgen stellten Anwohner fest, dass die Scheiben der Telefonzelle gesplittert waren. Das Kriminalkommisariat West bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben unter der Rufnummer 02162/377-0 Kontakt aufzunehmen. /uh (4)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell