POL-VIE: Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungseinbruch

Viersen - Dülken (ots) - Am Sonntagabend, 01.01.2017, gegen 22.10 Uhr, meldet ein Nachbar verdächtige Geräusche aus der Wohnung unter ihm, auf der Albert-Einstein-Straße. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt in Urlaub. Es wurde der Rollladen der Balkontür hochgeschoben und an der Tür gehebelt. Die unbekannten Täter flüchteten dann, ohne in die Wohnung gelangt zu sein. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0

