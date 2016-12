POL-VIE: Tönisvorst: Erneut trauriges Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung

Tönisvorst: (ots) - Und wieder waren die Einsatzkräfte entsetzt über viele Verkehrsteilnehmer, die viel zu schnell unterwegs waren: Bei einer Kontrolle am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, auf der L 444 in Höhe Graverdyk waren in der 70 km/h-Zone 121 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In 100 Fällen verhängten die Polizisten Verwarngelder, 21 Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um mehr als 20 Stundenkilometer, was eine Anzeige zur Folge hat. Ein BMW-Fahrer aus Düsseldorf raste mit 166 Stundenkilometer Geschwindigkeit in die Messstelle. Dieses unverantwortliche Verhalten wird mir mindestens 600 Euro Geldbuße und drei Monaten Fahrverbot geahndet werden. Das gibt hoffentlich Zeit zum Nachdenken bei längeren Spaziergängen, was für Folgen ein solch lebensgefährliches Handeln für ihn oder für andere haben kann.

Wir wünschen uns sichere Straßen im Kreis Viersen! Dafür sorgen wir mit unseren Kontrollen, mit denen sie am Wochenende verstärkt auch für das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss rechnen sollten! Denken Sie daran: Auch, wenn Sie sich am "Tag danach" fit fühlen: Der Restalkohol ist tückisch und wird oft unterschätzt. Wenige Stunden Schlaf und eine Kopfschmerztablette führen nicht dazu, dass der Alkoholspiegel vom Silvesterabend so weit abgebaut ist, dass Sie wieder fahren dürften. Kommen Sie gut ins neue Jahr und immer gesund zu Hause an!/ah (1778)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell