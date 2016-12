POL-VIE: Viersen: Kraddieb festgenommen

Viersen: (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen mutmaßlichen Kraddieb vorläufig festnehmen. Seinen beiden Mittätern gelang die Flucht. Das gestohlene Motorrad wurde sichergestellt. Am Donnerstag, gegen 00:50 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Hohlstraße drei Männer, die sich verdächtig verhielten. Der Zeuge blieb aufmerksam und sah, wie zwei Männer vermummt ein auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug verließen und sich in Richtung Tiefgarage begaben. Der Fahrer blieb in dem Pkw, an dem ein Anhänger angekoppelt war, sitzen. Als der Anwohner kurz darauf seltsame Geräusche hörte, schloss er daraus, dass die beiden Männer offensichtlich die Tiefgarage aufbrachen und informierte sofort die Polizei. Der Zeuge teilte der Einsatzleistelle fortlaufend seine Beobachtungen mit. Demnach verließen die beiden maskierten Männer kurz darauf die Tiefgarage und schoben ein Motorrad zum Pkw. Nachdem sie das Krad auf den Anhänger verladen und abgedeckt hatten, flüchteten sie vom Tatort. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten das flüchtende Gespann bei der Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Venlo aufnehmen und auf deutscher Seite stoppen. Die beiden Mitfahrer flüchteten in die angrenzenden Grünflächen und konnten trotz Verfolgung unerkannt entkommen. Der Fahrer, ein 19-jähriger Niederländer aus Kessel, wurde vorläufig festgenommen. Das gestohlene Motorrad wurde sichergestellt. Der Festgenommene räumte seine Tatbeteiligung ein, Die Ermittlungen zu seinen Mittätern dauern an. Der Dank der Polizei richtet sich an den aufmerksamen Anwohner, der die Festnahme und Sicherstellung ermöglichte./ah (1775)

