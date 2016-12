POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck: (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine 73-jährige Radfahrerin aus Nettetal beim Zusammenstoß mit einem Auto. Die Radlerin wollte am Mittwoch, gegen 14:10 Uhr, von einem Feldweg aus kommend die L 373 in Richtung "An Haus Bey" überqueren. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Brüggen wollte von der Straße "An Haus Bey" nach links auf die L 373 in Richtung Hinsbeck abbiegen. Dabei übersah er offenbar die Radlerin, die durch die Kollision stürzte./ah (1774)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell