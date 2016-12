POL-VIE: Viersen: Einbruch in Imbisstube- Fotoberichterstattung

Fahrradanhänger mit Diebesgut Bild-Infos Download

Viersen: (ots) - Im Laufe der Nacht gab es einen Einbruch in eine Imbissbude, die sich auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes auf der Kölnische Straße befindet. Vermutlich gegen 04:30 Uhr am Donnerstagvormittag, brach ein Unbekannter in den Imbisswagen ein und löste dabei Alarm aus. Dies dürfte er nicht bemerkt haben, denn er raffte ein wenig Kleingeld zusammen und versorgte sich danach mit entsprechenden Mengen Nahrungsmitteln, die er auf einem mitgeführten Fahrradanhänger verstaute. Dann aber muss er etwas gemerkt haben und flüchtete überstürzt- vermutlich mit einem Fahrrad, aber ohne seinen vollgeladenen Fahrradanhänger, den jetzt die Polizei hat. Die Kripo fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Besitzer/Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Fahrradanhängers machen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0./ah (1772)

