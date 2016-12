POL-VIE: Viersen-Dülken: Gaststätteneinbrecher blieben Dank guter Sicherung draußen

Viersen-Dülken: (ots) - Dank einer selber gebauten Zusatztürsicherung gelangten Einbrecher nicht in eine Gaststätte auf dem Alter Markt. Die Diebe hatten vermutlich in der Nacht zu Mittwoch an der Eingangstür gehebelt. Dank der Zusatzsicherung gelang es ihnen jedoch nicht, die Tür mehr als einen Spaltbreit zu öffnen und sie mussten ihr Vorhaben aufgeben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an der Gaststätte nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1771) 049453-16/0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell