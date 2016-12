POL-VIE: Viersen: Unbekannte stecken ein Auto an

Viersen: (ots) - Am Dienstag, gegen 21:10 Uhr, brannte ein Auto in der Viersener Innenstadt. Die Kripo geht davon aus, dass Unbekannte das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt haben und ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Der Pkw war auf dem Rathausparkplatz an der Königsallee geparkt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den Parkplatz nimmt das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1765)

