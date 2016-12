POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Holzschuppen angesteckt

Tönisvorst- St. Tönis: (ots) - Vorsätzlich in Brand gesetzt wurde nach erstem Erkenntnisstand der Kripo ein Holzschuppen im Garten eines Hauses auf der Sternstraße. Das Feuer wurde am Dienstag, gegen 19:20 Uhr entdeckt. Auch in diesem Fall wurde die ausrückende Feuerwehr von zwei Männern gefilmt. Diese hielten sich in Nähe der Jet-Tankstelle auf dem Ostring auf. Auch für diese Männer und deren Fotomaterial interessiert sich die Kripo. Sie bittet daher um Hinweise auf die beiden Männer oder um deren Anruf unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1764)

