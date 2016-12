POL-VIE: Willich: Unbekannte setzen mehrere Altkleidercontainer in Brand

Willich: (ots) - Am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, brannte ein Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des St. Bernhard-Gymnasiums. Die Kripo geht davon aus, dass der Inhalt des Containers in Brand gesetzt wurde. Sie bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0 an das KK 1. Mittlerweile ist bekannt, dass die anrückende Feuerwehr von drei jungen Leuten in Nähe der Feuerwache gefilmt wurde. Diese drei jungen, maximal 20 Jahre alten Menschen, werden gebeten, sich als Auskunftspersonen bei der Kripo zu melden. Möglicherweise ist das Film- und Fotomaterial für die Ermittler von Bedeutung. Um 22:35 Uhr brannten zwei Altkleidercontainer auf dem Siemensring in Willich. Auch diese Container wurden in Brand gesetzt. Die Kripo bittet um Hinweise./ah (1763)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell