POL-VIE: Viersen-Süchteln: Mehrere Pkw von Randalierer beschädigt

Viersen-Süchteln (ots) - Im Laufe des Dienstagvormittags, 27.12.2016, zerstörte ein Randalierer mehrere Autoscheiben in Viersen-Süchteln. Der Täter warf Steine in die Heckscheiben geparkter Fahrzeuge, aus einem Fahrzeug nahm er eine Jacke mit. Dank der Aufmerksamkeit von Zeugen konnte ein 36jähriger Viersener gegen 13.00 Uhr vorläufig festgenommen werden. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Viersener verblieb bis zum Morgen des heutigen Tages in polizeilichem Gewahrsam. Er gab die Taten zu. Der Verbleib des Diebesguts muss noch geklärt werden./uh (1761) 049231-16/6

