POL-VIE: Schwalmtal: Ergebnisse einer Geschwindigkeitskontrolle

Schwalmtal: (ots) - Trotz Vorankündigung der Messung an diesem Tag und Ort fuhren am Dienstag, zwischen 14:50 Uhr bis 20:50 Uhr, 140 Verkehrsteilnehmer auf der L 3 in Höhe Leloh zu schnell- ein trauriges Ergebnis. In der 70 km/h-Zone verhängten die Einsatzkräfte 116 Verwarngelder. 24 Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einer Anzeige rechnen müssen. Diese gibt es dann, wenn man an dieser Stelle nach Abzug der Toleranz mit 91 km/h unterwegs ist. Die folgenden Autofahrer erwartet zudem ein einmonatiges Fahrverbot: Um 17:18 Uhr rase ein 30-jähriger Mann mit 126 Km/h, um 18:30 Uhr ein ca. 35jähriger Mann mit 130 km/h und um 19:45 Uhr ein 50-jähriger Mann mit 129 km/h in die Messstelle. Konsequenzen für alle drei mindestens: 160,-EUR Geldbuße und ein Monat Fahrverbot. Bremsen Sie sich! Rasen ist teuer! Es kostet nicht nur Geld und den Führerschein, sondern allzu oft auch das Leben- Ihr eigenes oder das der anderen Verkehrsteilnehmer./ah (1762)

