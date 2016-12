POL-VIE: Nettetal: Mutmaßlicher Serieneinbrecher vor dem Haftrichter

Nettetal: (ots) - Zur Stunde führen Kripobeamte einen 30-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz dem Haftrichter in Krefeld vor. Der einschlägig polizeibekannte, unter Bewährung stehende Mann wird beschuldigt, mehrere Wohnungs- und Gaststätteneinbrüche begangen zu haben. Er konnte mit Hilfe beherzter Zeugen nach erheblichem Widerstand festgenommen werden. Die Zeugen blieben unverletzt, ein Polizeibeamter erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Ein Anwohner beobachtete am in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag, wie ein Mann versuchte, einen Zigarettenautomaten auf der Einsteinstraße aufzubrechen. Der Anwohner informierte die Polizei. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Beamten mit einem Fahrrad. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im Innenstadtbereich von Lobberich spürten Einsatzkräfte den Verdächtigen letztendlich in der Brockerhofpassage auf. Der Mann versuchte sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Es gelang einem Polizeibeamten, den Verdächtigen an seiner Weiterfahrt mit dem Fahrrad zu hindern. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann mit Tritten. Er konnte erst durch das beherzte Mithelfen von drei aus einer nahegelegenen Gaststätte hinzueilenden Zeugen und weiteren Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Der Mann, der noch unter Bewährung steht und auch als Einbrecher polizeibekannt ist, führte diverses Einbruchswerkzeug, Handschuhe und Maskierung sowie mögliches Diebesgut mit sich. Er machte zu den Vorwürfen keine Angaben.

Die ersten Ermittlungen der Kripo ergaben, dass dem Mann neben dem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch in der Tatnacht konkret bereits zwei weitere Einbrüche zur Last gelegt werden können: Demnach wird der 30-jährige beschuldigt, in der Nacht zum 24. November in ein Haus in Lobberich eingebrochen zu sein. Hier hatte er unter anderem ein Fahrrad aus der Garage gestohlen. Ebenfalls wird ihm ein Einbruch in eine Gaststätte in der Sektion Onnert in der Nacht zum 24.12. vorgeworfen. Hier waren ein Fenster sowie ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Die Zuordnung dieser Einbrüche gelang aufgrund der an den Tatorten gesicherten Spuren.

Die Ermittler werden in den nächsten Tagen und Wochen überprüfen, für welche weiteren Einbrüche im Umkreis der nunmehr Festgenommene verantwortlich sein könnte. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Hinweise und Mithilfe bei der Festnahme des Beschuldigten, gegen den die Polizei zudem eine Strafanzeige wegen Verdachts des Widerstands vorlegte. Die Ermittlungen dauern an./ah

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell