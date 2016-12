POL-VIE: Nettetal-Breyell: versuchter Geschäftseinbruch

Nettetal-Breyell (ots) - Am Montag, 26.12.2016, 20:00 Uhr, versuchten drei unbekannte Männer die Schaufensterscheibe eines Geschäftes auf der Josefstraße in Nettetal-Breyell einzuschlagen. Durch die Schläge wurde die Alarmanlage des Geschäftes ausgelöst. Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß Richtung Krämerstraße und stiegen dort in einen dunklen Kleinwagen ein, der Richtung Felderend wegfuhr. Von den drei männlichen Personen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie sind 20 - 25 Jahre alt und schlank. Sie waren mit dunklen Jacken mit Kapuzen bekleidet. Einer trug eine blaue Jeans, der zweite Täter eine blaue Jeans mit Löchern und der dritte Täter eine schwarze Winterjacke mit einem breiten weißen Streifen entlang des Reißverschlusses. Hinweise auf die verdächtigen Personen oder das Fahrzeug bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter Rufnummer 02162/377-0. uh (1758)

