POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Viersen-Dülken (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 22.12.2016, 05:45 Uhr bis Montag, 26.12.2016, 18:30 Uhr nach Aufhebeln der rückwärtigen Balkontür Zugang zu den Räumen einer Erdgeschosswohnung auf der Max-Planck-Straße in Viersen-Dülken und durchsuchten diese. Noch steht nicht fest, was erbeutet wurde. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. uh (1757)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell