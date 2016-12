POL-VIE: Viersen-Rahser: Einbruch in Schule

Viersen-Rahser (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 23.12.2016, 17:00 Uhr bis Montag, 26.12.2016, 12:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Schule an der Rahserstraße in Viersen-Rahser auf. Sie durchsuchten ein Klassenzimmer, gelangten jedoch nicht in weitere Räume der Schule, da die Tür zum Schulflur zwar beschädigt, aber nicht aufgebrochen wurde. Es steht noch nicht fest, was die Einbrecher erbeutet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /uh (1756)

