POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 25.12.2016, 13:00 Uhr und dem 26.12.2016, 14:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Genholter Straße in Brüggen. Nach dem Lösen eines Maschendrahtzaunes gelangten die Täter in den Garten und hebelten die rückwärtige Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Noch steht nicht fest, was die Unbekannten erbeutet haben. Hinweise werden die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten. / uh(1755)

