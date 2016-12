POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-St. Hubert (ots) - In der Zeit vom 24.12.2016, 14.30 Uhr bis 25.12.2016, 15.30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilieneckhaus auf dem Janspfad ein. Über den Garten verschafften sich die Täter Zutritt zur rückwärtigen gelegen Terrasse. Dort schlugen die Täter eine Scheibe der Terrassentüre ein, hebelten diese auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und eine Kamera entwendet. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0./JP (1753)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell