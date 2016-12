POL-VIE: Einbruch in Supermarkt-Filiale

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Im Zeitraum von Heiligabend, 14.30 Uhr bis zum 1. Weihnachtsfeiertag, 10.40 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einer Supermarkt-Filiale an der Vorster Straße in Tönisvorst-St. Tönis eine große Scheibe komplett aus dem Rahmen. Im Inneren entwendeten sie Zigaretten. . Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. / fd (1751)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell