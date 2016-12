POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grefrath - Vinkrath (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 24.12.2016, 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr, Zugang in ein Einfamilienhaus auf der Straße Tetendonk.. Die Täter durchsuchten alle Räume. Über die Beute konnte noch keine Angabe gemacht werden, da die Bewohner zurzeit in Urlaub sind. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell