POL-VIE: Einbruch in ein Restaurant

Nettetal-Breyell (ots) - Am 24.12.2016, zwischen 00.00 Uhr bis 08.30 Uhr, drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines seitlichen Fensters in ein Restaurant auf der Straße Onnert in Nettetal-Breyell ein. Dort wurde alles durchwühlt. Was genau entwendet worden ist, steht noch nicht fest. Ebenfalls wurde ein am Haus hängender Zigarettenautomat aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / fd (1748)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell